9.6 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A Francesca Pasinelli il Premio Laurentum ‘Impegno Solidale e Visione’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Mi sono chiesta che cosa ci faccio qui. Ora l’ho capito: non c’è nulla di più poetico di un bambino che nasce una seconda volta grazie alle cure. Sono centinaia i bambini che hanno beneficiato della ricerca scientifica, frutto del genio italiano e della generosità degli italiani”. Così il Consigliere di Amministrazione della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli nell’accettare il Premio Laurentum ‘Impegno Solidale e Visione’, durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio.  

A Pasinelli va questo importante riconoscimento “per l’eccezionale contributo reso alla ricerca scientifica ed alla divulgazione dei suoi valori civili, etici e sociali”, recita la motivazione. “Già direttore generale ed ora Consigliere di Amministrazione della Fondazione Telethon, Francesca Pasinelli ha saputo tradurre la sua profonda competenza, la dedizione instancabile e la visione strategica in risultati concreti, aprendo la strada a nuove possibilità terapeutiche per numerose persone affette da malattie genetiche rare. Sotto la sua guida, Telethon ha rafforzato il proprio ruolo di motore di progresso scientifico e sociale, promuovendo una cultura della ricerca fondata sulla trasparenza, sull’innovazione e sulla centralità della persona. Il suo percorso testimonia un’umanità lucida e appassionata, capace di trasformare la solidarietà in azione e la speranza in realtà tangibili per tante famiglie. Il Centro Culturale Laurentum riconosce in Francesca Pasinelli una figura esemplare, che con coraggio, integrità e spirito di servizio ha reso la scienza accessibile, inclusiva e sempre orientata al bene comune, in coerenza con la massima di Eleanor Roosevelt: ‘Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni’”. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
9.6 ° C
11 °
9.1 °
83 %
0.5kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
15 °
Ven
13 °
Sab
14 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1345)ultimora (1215)sport (61)Eurofocus (43)demografica (26)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati