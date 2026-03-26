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A Meloni l’interim del Turismo: “Ringrazio Santanchè”

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(Adnkronos) –
Giorgia Meloni assume l’interim del ministero del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato oggi, giovedì 26 marzo, il decreto con il quale vengono accettate le dimissioni rassegnate da Santanchè e si affidano le deleghe del dicastero alla presidente del Consiglio.  

Meloni che ha avuto in giornata un colloquio telefonico con il Capo dello Stato per proporre l’assunzione dell’interim, ha poi rivolto “un ringraziamento al ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il “governo – prosegue la nota – continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia”.  

 

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