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A Miami Sinner batte il record di Djokovic: “Felice ma non gioco per questo”

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(Adnkronos) – Il successo in due set su Corentin Moutet a Miami ha permesso a Jannik Sinner di battere il record di Novak Djokovic di set cosecutivi vinti nei tornei Masters 1000: è arrivato infatti a quota 26. “Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo”, il commento del tennista azzurro a caldo. 

“Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice, e può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile – sottolinea il numero 2 del mondo -. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno”, dove l’azzurro sfiderà lo statunitense Alex Michelsen agli ottavi di finale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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