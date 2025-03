A Mikey Madison l’Oscar 2025 come miglior attrice, chi è la protagonista di Anora

(Adnkronos) – A sorpresa Mikey Madison ha vinto l’Oscar 2025 come Miglior attrice a Los Angeles per il suo ruolo in Anora. L’attrice, che compirà 26 anni alla fine di questo mese, è la nona donna più giovane a ricevere il premio, per la sua interpretazione di una giovane prostituta che si innamora dell’immaturo figlio di un miliardario russo nella commedia-dramma di Sean Baker. “È davvero surreale”, ha dichiarato Madison sul palco degli Academy Award dopo aver battuto la grande favorita di questo pemio, Demi Moore per ‘The Substance’. “Sono cresciuta a Los Angeles ma Hollywood mi è sempre sembrata così lontana. Trovarmi in questa stanza è davvero incredibile”. Anora ha conquistato 5 statuette su 6 nomination: Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista, Miglior sceneggiatura originale e Miglior montaggio. Per prepararsi al suo ruolo, Madison ha vissuto nel quartiere di Brighton Beach a Brooklyn – dove è ambientato gran parte del film – per mettere in pratica il suo accento e visitare il tipo di locali che vengono rappresentati nel film. Ha anche iniziato a imparare il russo – anche se la sua pronuncia non doveva essere perfetta per il film – e ha preso lezioni di pole-dance. Nel film sono diverse le scene di nudo e quelle intime: “Mi sono sempre sentita a mio agio, e credo anche perché lo era anche Ani”, ha dichiarato l’attrice al Times. Madison ha avuto un ruolo di spicco nella serie ‘Better Things’ in cui interpreta l’adolescente Max Fox. Poi è arrivata Quentin Tarantino con ‘C’era una volta a Hollywood’ di Quentin Tarantino in cui interpreta Susan Atkins, seguace di Charles Mason. E dopo una parte in ‘Scream’, il grande salto con Anora. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)