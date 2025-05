A Milano la quarta edizione dell’Information Technology Forum 2025

(Adnkronos) – Il 29 maggio torna a Milano, presso la sede di Assolombarda, l’Information Technology Forum, l’appuntamento italiano di riferimento per i protagonisti della digitalizzazione, della sicurezza informatica e dell’innovazione nei processi aziendali. Giunto alla quarta edizione, il Forum è organizzato da Comunicazione Italiana e si rivolge a chief information officer, chief technology officer, digital leader, ciso e responsabili della digital transformation, ma anche a stakeholder istituzionali, esperti di innovazione e partner tecnologici. Una giornata immersiva tra talk show, tavoli tematici a porte chiuse, business matching, workshop e speech di innovazione che metteranno al centro il ruolo strategico della funzione It nel trasformare la cultura organizzativa, abilitare l’adozione delle nuove tecnologie, gestire il rischio e costruire resilienza. CO-INTELLIGENZA TECNOLOGICA: IL NUOVO DNA DELL’IMPRESA

Allineato con il concept della ‘co-intelligenza’, filo conduttore del palinsesto 2025 di Comunicazione Italiana, il Forum It si concentra sulla collaborazione tra intelligenza tecnologica e capitale umano. In un contesto dove l’intelligenza artificiale, il dato, la cybersecurity e l’automazione ridefiniscono ruoli e responsabilità, la sfida per cio e cto è quella di non essere solo abilitatori di strumenti, ma co-artefici di cultura, strategia e cambiamento. Il Forum indagherà come le diverse intelligenze, digitale, collettiva, emotiva e organizzativa, possano confluire nella funzione It per diventare un asset competitivo, in grado di rispondere alle sfide emergenti della trasformazione digitale, della resilienza aziendale e dell’etica tecnologica. TEMI AL CENTRO DEL DIBATTITO

Il programma dell’Information Technology Forum 2025 si articolerà in una serie di appuntamenti verticali che affronteranno i temi più urgenti e innovativi del settore: – It & Corporate culture. La funzione It al crocevia tra tecnologia e cultura d’impresa: un nuovo paradigma di collaborazione con Hr e C-Level; – Data management & Risk governance. Dato, rischio e resilienza: come usare l’intelligenza del dato per rafforzare i processi decisionali; – Ai & Corporate strategy. L’intelligenza artificiale al servizio della strategia: il futuro delle pmi e del Made in Italy nell’era dell’Ai; – Digital transformation nelle pmi. Strumenti e sfide per trasformare processi, competenze e decisioni nelle imprese di piccole e medie dimensioni; – Cybersecurity & Innovation. Sicurezza come abilitatore del cambiamento, non freno all’innovazione: verso una cultura della fiducia digitale; – Business continuity & Disaster recovery. Come garantire velocità e resilienza nella gestione delle infrastrutture It; – It & Skills. Il contributo dell’It all’intelligenza organizzativa: dalle competenze digitali alle soft skill che abilitano l’innovazione.

UN NETWORK DI ECCELLENZE, UNA COMMUNITY IN EVOLUZIONE

Durante l'intera giornata si alterneranno interventi di leader di aziende come Eni, Hera, Generali, Intesa Sanpaolo, Esa, Leonardo, Ericsson, Istat, Liquigas, Tetra Pak, Unieuro, Reda, Aon, Joivy, Penny Italia, Gruppo Sapio, solo per citarne alcune. Non mancheranno sessioni curate in collaborazione con partner di contenuto e innovazione tra cui Nicma Company, Landscape, Oncode, Humans.tech, che porteranno sul palco soluzioni, casi studio e piattaforme sviluppate in Italia per guidare l'evoluzione digitale delle imprese. Saranno presenti in qualità di Partner, anche Jabra e MarkIt. E' possibile partecipare all'evento previa iscrizione sul portale ufficiale (sezione partecipa) entro giorno 27 maggio: www.comunicazioneitaliana.it/eventi/1078. L'accesso sarà garantito a cio/cto/It director/It manager, anche senza iscrizione, recandosi al registration desk.