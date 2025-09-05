20 C
A novembre torna Striscia La Notizia, il video dell’annuncio di Jimmy Ghione

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Striscia la Notizia ritornerà presto su Canale 5. Ad annunciarlo è stato l’inviato storico della trasmissione di Canale 5 Jimmy Ghione, durante la rassegna ‘Protagonisti’ in corso a La Spezia. “La notizia è che Striscia la notizia ricomincerà la seconda settimana di novembre. E saremo ancora con voi dalla parte del cittadino”, le parole di Ghione al pubblico, al quale ha spiegato che “Ci è piaciuta l’idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia era stata a novembre. Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna ma noi ci saremo e si è deciso di farla partire nella seconda settimana di novembre”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

