A Piacenza Expo tre rassegne su futuro energia e sicurezza dati

(Adnkronos) – Saranno i convegni “Supply chain nucleare: opportunità e sfide” e “La strategia idrogeno nazionale e i primi progetti concreti in Italia” a inaugurare le tre fiere Hydrogen-Expo, Cybsec-Expo e Nuclear Power-Expo, in programma dal domani a venerdì 23 nei padiglioni di Piacenza eXPO. Le tre kermesse, dedicate alla riconversione energetica e alla sicurezza informatica, che si svolgeranno in contemporanea e che contano oltre 220 espositori, sono organizzate dalla società Mediapoint & Exhibitions di Fabio Potestà. Hydrogen-Expo, giunta alla sua quarta edizione, si è ormai imposta come la più grande mostra-convegno italiana – e tra le prime a livello europeo – interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. Cybsec-Expo, alla sua seconda edizione, è la fiera italiana di riferimento in Italia per la sicurezza informatica, la protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. Nuclear Power-Expo, già con questa prima edizione, mira a diventare l’evento di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia nucleare. Le tre fiere, oltre a presentare le principali novità di mercato, offriranno un ricchissimo palinsesto di incontri, convegni e workshop. Ad aprire i lavori sarà per Nuclear Power-Expo il convegno “Supply chain nucleare: opportunità e sfide”, organizzato in collaborazione con AIN – Associazione Italiana Nucleare. A presiedere l’incontro sarà Roberto Adinolfi, Presidente di Ansaldo Nucleare e Vicepresidente di AIN. L’incontro vedrà la partecipazione di Marianna Ginola, responsabile del dipartimento Nuclear, Fusion Energy & Research di SIMIC; Federico Maggioni, Nuclear Products Development Manager di ATB Riva Calzoni; Carlo Ubiali, Sales & Project Manager per il mercato nucleare di IBF e Massimiliano Tacconelli, Vicepresidente e Nuclear & Big Science Director di Walter Tosto S.p.A. Interverranno inoltre Domenico Rubino, Amministratore Delegato di Sigma Experience; Mattia Taroni, CEO di Protex Italia; Andrea Bombardi, Vicepresidente per lo sviluppo dei mercati globali di RINA e Pietro Francesconi, Sales Manager di Tectubi. Un’importante occasione di confronto sui temi strategici legati allo sviluppo della filiera industriale del nucleare, analizzando da vicino le opportunità di rilancio per il comparto tra innovazione, competitività e visione industriale di lungo periodo. Grande attenzione anche per il convegno inaugurale di Hydrogen-Expo “La strategia idrogeno nazionale e i primi progetti concreti in Italia” a cura di Hydrogen-Expo, e H2IT, che vedrà la partecipazione del presidente di H2IT, Alberto Dossi. Completano la lista dei relatori: Stefano Erba, Responsabile Pianificazione Strategica e Sviluppo FNM; Valter Alessandria, Business Development & Public Affairs Director Alstom; Giovanna Pozzi, Director H2 Project Developmen Snam; Luca Rofi, Hydrogen Project manager ANSALDO GREEN TECH; Davide Nascetti, R&D e Progetto IdrogeMO Hera; Andrea Bombardi, Vicepresidente Global Market Development Rina e Fabrizio Cardilli, Direttore Sviluppo progetti idrogeno Sapio. Tra gli appuntamenti di rilievo in programma giovedì 22 il convegno “Priorità nucleari: formazione, informazione, stakeholder engagement e ricerca”, realizzato in collaborazione con AIN – Associazione Italiana Nucleare e Cirten – Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare. A presiedere i lavori sarà Marco Ricotti, Professore Ordinario di Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano e Presidente del Cirten. Il dibattito vedrà la partecipazione di Giuseppe Bono, Direttore Regolatorio, Istituzionale e Comunicazione di SOGIN; Matteo Gamba di ATB Riva Calzoni; Pierluigi Totaro, Presidente di Nucleare & Ragione; Walter Ambrosini per il CIRTEN e l’Università di Pisa; Roberta Ferri di SIET; e Andrea Savocchi, Project Manager di RINA. Il convegno affronterà temi centrali per lo sviluppo del settore nucleare in Italia, con un focus su formazione, comunicazione pubblica, coinvolgimento degli stakeholder e innovazione tecnologica. Lo stesso giorno, l’International Atomic Energy Agency (Iaea) terrà, per voce del suo Senior Expert, Pekka Pyy, il workshop “Commercial grade products for use in nuclear power plant safety systems”. L’attività di prevenzione a beneficio delle infrastrutture critiche informatizzate, pubbliche o private, che offrono servizi pubblici essenziali e nella gestione dei grandi eventi sarà invece il tema centrale del convegno “Cyber crime e cybersecurity – Polizia Postale – La tutela delle infrastrutture critiche”. Tra i Relatori confermati: Maurizio Tonnellotto, Ispettore della Polizia di Stato, Responsabile e referente N.O.S.C. di Bologna e Walter Verardi, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, Responsabile Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Piacenza. Giovedì 22 Maggio, inoltre, si terrà la 3ª edizione degli Ihta–Italian Hydrogen Technology Awards, i riconoscimenti ideati per dare visibilità internazionale al lavoro delle imprese che operano sia in Italia che all’estero nella filiera tecnologica dell’idrogeno, riconoscendone la professionalità, il know-how, lo sviluppo e il ruolo strategico: fattori che costituiscono un vero capitale a beneficio di tutta l’economia, nazionale ed europea. Come sottolinea Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, “queste tre manifestazioni rappresentano un unicum nel panorama fieristico italiano: tre eventi verticali e complementari che affrontano tematiche centrali per il futuro energetico, tecnologico e industriale del Paese. Hydrogen-Expo, Cybsec-Expo e Nuclearpower-Expo nascono per offrire non solo spazi espositivi qualificati, ma soprattutto contenuti di alto profilo, occasioni di confronto e sinergie concrete tra istituzioni, imprese e centri di ricerca. La grande partecipazione di espositori, relatori e stakeholder istituzionali conferma che la formula funziona e risponde a un bisogno reale di mercato.” A conferma della rilevanza nazionale della tre giorni piacentina, le tre manifestazioni hanno ottenuto un ampio sostegno istituzionale, con numerosi patrocini concessi sia dalle principali organizzazioni di categoria che da enti e istituzioni di primo piano. Tra questi: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Emilia-Romagna, la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, il Comune di Piacenza, l’Agenzia nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) e il Gruppo Sogin. Tutti gli appuntamenti sono disponibili sui siti web dedicati: https://hydrogen-expo.it/le-conferenze/; https://cybsec-expo.it/le-conferenze/; https://nuclearpower-expo.it/le-conferenze/. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)