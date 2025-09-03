27.2 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A Roma il primo incontro tra i due volti della Libia in tre anni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Si è tenuto ieri pomeriggio a Roma un incontro tra il nipote del premier libico riconosciuto a livello internazionale Abdel Hamid Dbeibah e il figlio del generale Khalifa Haftar. Lo scrive su Facebook il dissidente libico Husam El Gomati, che ora vive in Svezia. Ibrahim Dbeibah e Saddam Haftar si sono incontrati per ”discutere della riduzione dell’intensità del conflitto a Tripoli e della convergenza dei punti di vista tra le due famiglie”, ha scritto El Gomati in un post, sottolineando il clima di riservatezza in cui si è svolto l’incontro e l’urgenza di ”voler ridurre rapidamente l’escalation nella capitale libica dove si registrano da settimane tensioni crescenti”. 
A Roma le parti avrebbero anche avuto un contatto con l’inviato degli Stati Uniti Massad Boulos, consigliere speciale per l’Africa, che oggi è stato ricevuto dal ministro degli Esteri italiano e vice premier Antonio Tajani. Quello di ieri a Roma tra i Dbeibah e gli Haftar è il primo incontro tra i due volti della Libia in tre anni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.2 ° C
27.8 °
25.4 °
53 %
3.1kmh
40 %
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
30 °
Dom
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)vigili del fuoco (12)Serie A (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati