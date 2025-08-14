32 C
Firenze
giovedì 14 Agosto 2025
“A Sanremo sembrava Pavarotti”, il dissing di Fedez e la risposta (immediata) di Tony Effe

(Adnkronos) – Un botta e riposta, quello tra Fedez e Tony Effe, che non accenna a placarsi. Dopo mesi di apparente tregua, la tensione tra i due rapper è esplosa nuovamente, e anche questa volta a colpi di rime. A cominciare è stato il rapper di Rozzano che, sul palco del Red Valley Festival a Olbia, ha dissato il rapper romano (e non solo…).  “Qualcuno si incazzerà…”, aveva preannunciato Fedez tra le Instagram stories. Detto, fatto. Durante la sua performance, tra una stoccata e l’altra, Fedez ha ironizzato su Tony Effe e sulla sua esibizione al Festival di Sanremo con il brano ‘Damme na mano’: “Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti”.  Una frecciata che Tony Effe non ha digerito in silenzio. Dopo la diffusione del video, il rapper romano ha risposto, senza usare parole, ma con un’immagine dal significato evidente. Ha condiviso sulle storie Instagram la foto di un murales che ritrae entrambi: Fedez in lacrime, mentre Tony alle sue spalle che gli porge il microfono urlando.  A rendere ancora più chiaro il messaggio, la canzone scelta per accompagnare la storia, ‘Chiara’, il brano che Tony Effe aveva pubblicato nel settembre 2024, quando il dissing tra Fedez e Tony era accesissimo. “Chiara dice che mi adora/ Dice che non vedeva l’ora”, canta Tony nella traccia che include anche un audio inedito, attribuito alla voce di Chiara Ferragni, in cui si accusa Fedez di aver comprato gli streaming per le sue canzoni.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

