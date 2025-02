A Santorini 14mila scosse da fine gennaio, il premier invia aiuti

(Adnkronos) –

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato misure di sostegno economico per le aziende e i dipendenti di Santorini, importante destinazione turistica, e delle isole vicine, colpite da oltre 14mila scosse sismiche tra il 26 gennaio e il 9 febbraio. Un’attività sismica senza precedenti dal 1964 che ha preoccupato i sismologi. Con un messaggio sui social, Mitsotakis ha riconosciuto che “la portata del fenomeno sta causando danni finanziari ai lavoratori e alle imprese” e ha annunciato “misure speciali per sostenerli”. Tutte le aziende del settore privato nell’area interessata potranno sospendere i contratti di lavoro dei propri dipendenti per il periodo dal 1° febbraio al 3 marzo 2025. “I dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi riceveranno un indennizzo speciale di 534 euro, corrispondenti a 30 giorni”, ha specificato il capo del governo greco. Dopo questo periodo di sospensione, le aziende saranno comunque tenute a mantenere lo stesso numero di dipendenti per un periodo equivalente. Il primo ministro ha anche annunciato che “le scuole di Thira (capoluogo di Santorini, ndr), Ios, Anafi e Amorgos”, chiuse due settimane fa, “rimarranno chiuse fino al 21 febbraio”. La maggior parte dei circa 16mila residenti e lavoratori stagionali di Santorini hanno lasciato l’isola. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)