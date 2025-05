A Tirana il summit della Comunità Politica Europea, Rama accoglie i leader

(Adnkronos) – Si apre oggi a Tirana, capitale dell’Albania, il sesto vertice della Comunità Politica Europea. Nella simbolica piazza Skanderbeg, cuore pulsante della città, si riuniscono 47 leader europei per discutere del futuro del continente. Al centro dei lavori, la guerra in Ucraina, con la partecipazione attesa del presidente Volodymyr Zelensky. Tra i temi chiave anche sicurezza, migrazioni e l’allargamento dell’Unione europea. A fare gli onori di casa è il primo ministro albanese Edi Rama, impegnato ad accogliere le delegazioni. Tra i primi ad arrivare, il premier olandese Dick Schoof, quello spagnolo Pedro Sanchez e l’alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas. Al centro della piazza, danzatori in abiti tradizionali albanesi si esibiscono in una coreografia di benvenuto. Attesa anche la premier italiana Giorgia Meloni, che avrà un incontro bilaterale con Rama. Sul tavolo, il protocollo migratorio tra Italia e Albania, che prevede la gestione di centri per migranti sul territorio albanese. Meloni ribadirà inoltre il pieno sostegno dell’Italia al cammino europeo dell’Albania, con l’obiettivo di chiudere i negoziati entro il 2027 e promuovere l’ingresso di Tirana nell’Unione entro il 2030. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)