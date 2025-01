Abedini, il legale integra istanza domiciliari: braccialetto e casa privata a Milano

(Adnkronos) – La disponibilità degli arresti domiciliari con il braccialetto e a vivere da solo in un appartamento privato, in zona Washington a Milano, diverso da quello già proposto. E’ l’integrazione dell’istanza presentata alla corte d’Appello, tramite il suo legale Alfredo De Francesco, da Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano bloccato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti, e ora nel carcere milanese di Opera. L’integrazione della richiesta è arrivata dopo il parere negativo della procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sui domiciliari. Del caso Abedini ha parlato oggi la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di inizio anno. Il caso “è al vaglio del ministero della Giustizia, al vaglio tecnico e politico. Anche seguendo quello che c’è scritto nel trattato di mutua cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti, bisogna continuare a discutere anche con i nostri amici americani: avrei voluto parlarne anche con il presidente Biden che doveva essere qui a Roma oggi”, ha detto la presidente del Consiglio rispondendo a una domanda in conferenza stampa. Sull’ingegnere iraniano, “le interlocuzioni ovviamente ci sono e ci sono state finora, ci saranno comunque e quindi insomma il lavoro è ancora molto complesso, non è una cosa che è terminata ieri, ma penso che si debba discutere dei dettagli nelle sedi che sono competenti”, ha aggiunto Meloni. In una intervista a ‘La Stampa’, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha spiegato che “la situazione di Abedini è squisitamente giuridica, e va studiata nella sua complessità, indipendentemente dal felice esito della vicenda Sala”. “Dell’estradizione è prematuro parlare – ha detto Nordio – anche perché sino ad ora la richiesta formale non è ancora arrivata al nostro ministero”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)