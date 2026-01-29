Abodi: “Lo sport con lavoro quotidiano del governo non più settore accessorio”

(Adnkronos) – “Vediamo una fotografia che inizia ad avere contorni più definiti. Ci raccontano di un’Italia in controtendenza, che ha preso consapevolezza della catena del valore e iniziano ad emergere, quelli quantitativi economico finanziari, passando da 24 mld per arrivare oggi a 32 miliardi di valore. Insieme facciamo un lavoro quotidiano costante. Quanto è emerso oggi conferma che siamo sulla buona strada, il ‘modello Italia’ dello sport cresce e si trasforma in una dimensione di innovazione e rigenerazione che anno dopo anno raggiunge un traguardo che è al contempo una nuova linea di partenza proiettata verso nuovi progetti”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico, curato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute e giunto alla sua terza edizione. “Siamo qui per lanciare nuove sfide, tipico dell’atleta, ma è la società stessa che ci chiede di essere più presenti. Lo sport -ha aggiunto Abodi- non è più un settore accessorio ma parte integrante, qualificato e quotidiano, dell’impegno del governo per migliorare la qualità della vita e del benessere delle persone e delle comunità”.

“Il lavoro che stiamo facendo come Governo da oltre tre anni è l’espressione di una visione sul ruolo e sulla funzione dello sport nella società italiana e il contributo che forniamo per l’affermazione del suo valore come descritto nel comma 7 dell’articolo 33 della Costituzione. Il Rapporto Sport è la rappresentazione fedele di questo impegno e gli effetti che si determinano, anno per anno, con una scomposizione e un’articolazione dei dati che consentono di andare sempre più in profondità e di orientare la strategia e la sua attuazione, a livello nazionale e territoriale”, ha sottolineato Abodi.

“Grazie all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e alla nostra società Sport e Salute, restituiamo alla comunità e agli attori del sistema una rappresentazione puntuale di una serie di elementi essenziali che permettono di indirizzare le politiche pubbliche dedicate allo sport, ormai non più un settore accessorio, ma parte integrante, qualificato e quotidiano dell’impegno di Governo, finalizzato al miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone e delle comunità. Dal Pil sportivo alla domanda-offerta di sport in Italia, passando per gli investimenti pubblici nel settore e la relativa valutazione d’impatto socioeconomico, sono e saranno a disposizione numeri che ci aiutano a comprendere la realtà, anche nei fattori di forza-debolezza, ai quali quest’anno aggiungiamo il censimento nazionale degli impianti sportivi che ci permette di mappare le infrastrutture esistenti su tutto il territorio nazionale”, ha sottolineato il ministro per lo sport e i giovani.

“Questo permetterà di alimentare una banca dati capace di guidare le politiche pubbliche, giungendo a un piano regolatore nazionale dell’impiantistica sportiva, che sia in grado di contribuire alla sostenibilità ad ampio spettro dei modelli gestionali degli impianti”, ha concluso Abodi.

