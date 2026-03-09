19.6 C
Firenze
lunedì 9 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Abruzzo tra le dieci migliori destinazioni per vacanze low cost in famiglia secondo il Guardian

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Abruzzo tra le mete consigliate per vacanze low cost in famiglia. Il quotidiano britannico ‘The Guardian’ ha infatti inserito la regione tra le dieci migliori destinazioni per vacanze economiche per famiglie in Europa. Nel reportage dedicato ai viaggi accessibili e avventurosi con bambini e adolescenti, il giornale propone diversi luoghi che permettono di vivere la natura in modo diretto: da Lussemburgo e Germania alla Slovenia, fino alla Spagna. Tra queste mete compare anche l’Abruzzo.  

L’articolo, in particolare, segnala il piccolo campeggio agricolo Rocca di Sotto, situato tra terrazze di ulivi e alberi a circa un’ora di strada da Pescara. Il contesto è quello delle colline che guardano verso il massiccio del Gran Sasso d’Italia. Il quotidiano inglese descrive l’esperienza come una vacanza semplice e autentica. I bambini possono esplorare boschi e sentieri, mentre gli adulti riscoprono il piacere di una vacanza lenta e sostenibile. Tra le esperienze più originali indicate c’è il cosiddetto ‘slow camp’: una notte nella natura, in una zona più isolata raggiungibile con una camminata di circa tre quarti d’ora dal campeggio principale. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.6 ° C
20.1 °
17.6 °
38 %
2.1kmh
20 %
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
15 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1475)ultimora (1341)Eurofocus (56)sport (51)demografica (27)Eugenio Giani (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati