Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Acca Larenzia, l’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale

(Adnkronos) – L’aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. Secondo quanto riferito dalle vittime, l’episodio si sarebbe verificato durante l’affissione di manifesti relativi alla commemorazione di Acca Larenzia promossa al parco della Rimembranza dal movimento giovanile per oggi pomeriggio. 

Secondo quanto ricostruito dalla digos della questura di Roma, i quattro attivisti sarebbero stati avvicinati nei pressi di un supermercato di zona da un gruppo di estrema sinistra e aggrediti con spranghe e aste. Sono in corso le indagini. 

