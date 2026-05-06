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Accuse stalking e abusi sessuali, ai domiciliari campione paralimpico Matteo Bonacina

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale. A riportare la notizia è il quotidiano ‘la Repubblica’, secondo cui Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice tra il tra il 2019 e il 2024. “Ha preteso da un’atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024 – si legge – Durante gli stessi Giochi, ha cercato di violentare un’altra azzurra nella stanza d’albergo dove alloggiava”. Non solo. Secondo le accuse Bonacina avrebbe anche inviato alle atlete immagini intime. “È su questo materiale che si concentra una parte rilevante dell’indagine. Le testimonianze delle vittime – scrive il quotidiano – insieme ai dati analizzati dalla postale, consentono di ricostruire frequenza e modalità dei contatti”.  

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