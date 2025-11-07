9.1 C
venerdì 7 Novembre 2025
Achille Lauro si scusa in ginocchio con Giorgia, cosa è successo a X Factor

(Adnkronos) –
Achille Lauro chiede scusa, a modo suo, a Giorgia. Durante l’ultima puntata dei live di X Factor, andata in scena ieri sera, il rapper si è preso un momento, tra un’esibizione e l’altra, per inginocchiarsi, letteralmente, di fronte alla conduttrice del programma. “Mi permettete di rubare 30 secondi per porgere un fiore alla nostra regina?”, ha chiesto Lauro, prima di donare alla cantante una rosa bianca, inginocchiandosi di fronte a lei e prendendosi l’ovazione del pubblico in studio. 

Il motivo del gesto risale alla puntata precedente del talent show. Durante il ballottaggio finale tra Michelle e Amanda, quando i giudici dovevano decidere chi eliminare, Lauro si era rifiutato di esprimere la propria preferenza prima di ascoltare quella dei suoi colleghi al tavolo, nonostante, da regolamento, toccasse a lui. Nonostante la fermezza con cui Giorgia lo invitava a esprimersi, Achille ha chiuso la discussione con un “non ci impuntiamo, perché io allora mi impunto più di tutti voi”. 

Giorgia si era quindi dovuta ‘adeguare’ per continuare la puntata, ma la scena aveva fatto il giro dei social, diventando rapidamente virale e attirando forti critiche al rapper. Tutto chiarito ora, con la pace sancita grazie a una rosa. 

 

spettacoli

