Acli, torna LaborDì, orientamento per 1.600 giovani

Ultima ora
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna a Roma LaborDì, la giornata promossa dalle Acli di Roma dedicata all’incontro tra giovani e mondo del lavoro.  

La quarta edizione si è svolta oggi all’Auditorium della Tecnica e ha coinvolto circa 1.600 studenti del quarto e quinto anno di oltre 20 istituti superiori di Roma e provincia. L’iniziativa, che gode del patrocinio della Diocesi di Roma, della Regione Lazio, della Città metropolitana e di Roma Capitale, punta a favorire l’orientamento e il dialogo tra competenze, imprese e nuove professioni. In programma sono stati fissati oltre 80 appuntamenti tra sessioni tematiche, simulazioni di colloquio con recruiter e momenti di orientamento personalizzato, con 75 postazioni dedicate ai colloqui e la presenza di circa 50 realtà imprenditoriali. A supporto, anche una piattaforma digitale di matching pensata per facilitare l’incontro tra profili e opportunità. 

L’apertura dei lavori è dedicata ai valori del lavoro e agli scenari futuri, con la partecipazione, tra gli altri, della vicepresidente delegata delle Acli di Roma e ideatrice di LaborDì Lidia Borzì, del cardinale Baldassarre Reina, vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore regionale al Lavoro Giuseppe Schiboni. Il contesto, sottolineano le Acli, è segnato da segnali positivi ma anche da criticità: nell’area romana il tasso di occupazione ha raggiunto il 65,8%, ma resta forte il disallineamento tra domanda e offerta di competenze, con difficoltà di reperimento segnalate da quasi un’impresa su due. Al centro dell’edizione 2025 c’è proprio il superamento di questo mismatch, con un’attenzione particolare alle competenze trasversali, alla digitalizzazione e all’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro. 

“LaborDì è un cantiere di futuro – spiegano le Acli di Roma – un’occasione per aiutare i giovani a orientarsi in modo consapevole e per le imprese a incontrare talenti e contribuire alla costruzione delle competenze di cui il mercato ha bisogno”. All’evento hanno partecipato anche Regione Lazio e numerosi partner istituzionali e aziendali, tra cui grandi realtà nazionali e imprese del territorio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

