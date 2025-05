Adamello, ritrovato sotto Caré Alto il corpo di Aziz Ziriat: era disperso da gennaio

(Adnkronos) – È stato ritrovato oggi il corpo di Aziz Ziriat, il 36enne di Londra disperso nel gruppo dell’Adamello (val Rendena) dallo scorso gennaio. Ziriat si trovava assieme al suo compagno di escursione Samuel Harris, 35 anni, nella zona del Carè Alto, all’interno del gruppo dell’Adamello, nei giorni di Capodanno. L’allarme era partito quando i due non avevano preso il volo di ritorno, lo scorso 6 gennaio; la loro ultima comunicazione risaliva al 1 gennaio, quando si trovavano al bivacco Dosson in val San Valentino. Le ricerche avevano coinvolto numerosi operatori del soccorso alpino e speleologico del Trentino, dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Nu.Vol.A..

Il corpo di Harris era stato trovato l’8 gennaio, sotto la neve, ai piedi di un salto di roccia, alla base della parete sud del Carè Alto. Le ricerche si erano poi protratte per diversi giorni, senza però dare esito positivo. Oggi il corpo di Ziriat è stato trovato a valle del primo ritrovamento. In corso da parte degli operatori del Soccorso Alpino e speleologico Trentino il recupero della salma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)