Adani: “Noi costretti a lasciare la BoboTv, con Vieri è finita l’amicizia”

(Adnkronos) –

Lele Adani show. L’ex difensore, oggi opinionista, è stato ospite di Alessandro Cattelan nel programma ‘Hot Ones’: “Io non sono servo di nessuno. A me piace creare interesse, spronare, aprire la mente a una riflessione perché poi il confronto fa parte di una comunicazione efficace. Sono sempre grato, anche all’hater, per l’attenzione e ‘l’amore’ che mi riserva”, ha iniziato Adani. “La credibilità del mio modo di commentare, argomentare arriva dal fatto che sono obiettivo. Non riesco a recitare nemmeno quando presto la mia voce per i videogiochi. Sono così anche quando parlo di amici giocatori”, ha continuato Adani, “loro sanno che io sto parlando alla gente e ho il dovere di essere onesto e corretto nella mia analisi, che provo a proporre in maniera profonda. Io sono un lupo e il lupo non va al circo come i leoni o le tigri. Il lupo non lo addomestichi”. Adani ha parlato anche della fine della BoboTv e del litigio con Christian Vieri: “Non avrei mai interrotto neanche sotto tortura quel percorso, sono stato costretto: ho dovuto accettarlo e sono ripartito con ‘Viva El futbol’ (il nuovo programma Twitch condotto insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola, ndr). Ci eravamo connessi alle persone, abbiamo dato conforto nel periodo del lockdown del Covid. Ora con Vieri è caduta anche l’amicizia. Ma da una cosa negativa è nata una benedizione: siamo molto più compatti ora”. Poi su Cassano: “Lui non si gestisce, anche in privato non fa prigionieri. Ha solo un lato e quello non lo negozi, io gli voglio bene per quello, anche se non sono sempre d’accordo con lui: la diversità è un valore”. Negli scorsi mesi Adani ha avuto un botta e risposta social con Caressa, con cui non si è lasciato bene ai tempi di SkySport, mentre ora lavora come opinionista in Rai: “Quando sono andato in Rai non sapevo nemmeno che l’Italia non sarebbe andata ai Mondiali per lo spareggio finito male”, ha raccontato l’ex Inter, “era previsto che ci fossi per la seconda gara dell’Argentina con il Messico, non per la prima persa con l’Arabia Saudita. Da lì in poi è iniziato tutto il percorso e sono stato fortunato oltre che onorato ad accompagnare tutto il cammino fatto da Messi e dall’Albiceleste che venivano da delusioni cocenti”. Nessun rimpianto per non aver commentato la finale di Qatar2022: “Quando firmai con la Rai, avevo l’accordo di fare la finale se l’Italia fosse uscita. Ci fu una stretta di mano. Poi al Mondiale la Nazionale non ci è andata. Sarebbe toccata a me ma Rimedio e Di Gennaro furono costretti a saltare la telecronaca della finale degli Europei nel 2021 (quella vinta dagli Azzurri di Mancini e Vialli, ndr) perché Alberto aveva il Covid. Nel frattempo c’era stato anche un cambio di direzione in Rai. Avrei potuto far valere quell’accordo ma sono stato in silenzio. Non volevo portare via a loro quella finale”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)