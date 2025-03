Adani torna ad attaccare Vieri: “Lui un ex amico, ci ha traditi” – Video

(Adnkronos) –

Lele Adani contro Christian Vieri, di nuovo. L’ex difensore dell’Inter, oggi opinionista televisivo, ha attaccato l’ex centravanti e amico nella nuova puntata di ‘Viva El Futbol’, trasmissione Twitch che conduce insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola. Parlando di questioni di campo, delle evoluzioni tattiche e dell’atteggiamento di alcune squadre nell’impostare la partita, Adani non ha perso occasione per lanciare una frecciata a Vieri. “Il nostro ex amico, quello che ci ha tradito, disse che a pagamento prese un aereo per andare a vedere Barcellona-Arsenal e si è giocato negli ultimi venti metri per tutta la partita. E tu avevi voglia di pagare il biglietto e metterti in tribuna per la bellezza del calcio”, ha detto Adani, “il nostro ex amico è stato uno degli attaccanti più importanti della storia del calcio in Italia. Ha fatto in modo di legare con tutti: amici, nemici, traditori, gente che non fa questo di mestiere, i tifosi di tutte le squadre”. È la prima volta che Adani torna a parlare di Vieri, senza citarlo direttamente proprio come accaduto durante il litigio con Fabio Caressa, dalla fine della ‘Bobo Tv’, trasmissione Twitch a cui partecipavano anche Cassano e Ventola. “Niente è irreversibile, ma le persone non vanno prese in giro. E’ stato ucciso e sepolto lo spirito con cui è nata la Bobo tv”, era stato il duro comunicato di Adani, Ventola e Cassano dopo il divorzio dall’ex centravanti. La Bobo Tv era stata gestita, per qualche settimana, soltanto da Vieri, che aveva congedato i tre ex partner con una breve spiegazione in diretta: “Li ringrazio per l’impegno e la collaborazione, da oggi ci sono solo io”. Ancora oggi non sono chiari i motivi che hanno portato alla separazione, che ad anni di distanza si porta dietro ancora qualche scoria. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)