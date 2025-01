Addio a Claude Jarman Jr., baby star de ‘Il cucciolo’ premiato con l’Oscar

(Adnkronos) – L’ex attore statunitense Claude Jarman Jr., che ricevette un Oscar in giovane età per la sua toccante interpretazione del ragazzo che adotta un cerbiatto orfano nel film ‘Il cucciolo’ (1946), è morto domenica 12 gennaio all’età di 90 anni nel sonno per cause naturali nella sua casa di Marin County a Kentfield, in California. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Katharine M. Stuart a ‘The Hollywood Reporter’. Nato a Nashville, nel Tennessee, il 27 settembre 1934, Jarman partecipò da bambino a una ricerca di giovanissimi talenti effettuata dagli studios della Metro-Goldwyn-Mayer e venne scritturato quale attore protagonista nel film ‘Il cucciolo’ di Clarence Brown nel ruolo del figlio di Gregory Peck e Jane Wyman. La sua interpretazione ricevette calorosi apprezzamenti, tanto che al tredicenne attore fu assegnato un Oscar giovanile nel 1947, premio che fece di lui uno dei più giovani vincitori agli Academy Award. Dopo un ruolo nel film ‘L”isola sulla montagna’ (1947) di Jack Conway, nel 1949 il giovanissimo attore apparve in tre pellicole: con Jeanette MacDonald in ‘Primavera di sole’, uno dei titoli della saga del cane Lassie; ha interpretato il fratello di un ranchero in fuga (Robert Sterling) in ‘Donne di frontiera’ di Mark Robson; e si è riunito con il regista del ‘Cucciolo’ Clarence Brown per interpretare un giovane che vuole dimostrare l’innocenza di un nero in ‘Nella polvere del profondo Sud’, basato sul romanzo di William Faulkner e girato a Oxford, nel Mississippi. Un anno dopo, interpretò il figlio di un ufficiale di cavalleria (John Wayne) in ‘Rio Grande’ (1950) di John Ford. Lavorò successivamente in vari altri film, tra i quali ‘Tutto per tutto’ (1951) di Gerald Mayer, ‘Il nodo del carnefice’ (1952) di Roy Huggins, ‘Il ribelle di Giava’ (1953) di Joseph Kane e l’ultimo ‘Le 22 spie dell’Unione’ (1956) di Francis D. Lyon. Una volta completati gli studi superiori e universitari, rimase a Hollywood occupandosi di produzione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)