Addio a Eleonora Giorgi, Andrea De Carlo: “La sua intelligenza ironica e non convenzionale”

Eleonora Giorgi è morta oggi, a 71 anni d'età, per un tumore al pancreas. Tra coloro che la ricordano pubblicamente non manca il suo ultimo compagno, lo scrittore Andrea De Carlo. "Abbiamo percorso un tratto di vita insieme, Eleonora cara. Oggi è un giorno triste, ma mi resta il ricordo di momenti intensi, e della tua intelligenza ironica e non convenzionale che non tutti conoscevano", sono le parole condivise sui social insieme a uno scatto che li ritrae insieme. De Carlo manda anche "un abbraccio pieno d'affetto ad Andrea e Paolo", i due figli dell'attrice. Dopo il matrimonio con Angelo Rizzoli, dal quale nacque il primogenito Andrea, e quello con Massimo Ciavarro, dal quale è nato Paolo, Eleonora Giorgi ritrovò l'amore nel 2007 con Andrea De Carlo. La loro relazione è stata caratterizzata da una profonda connessione intellettuale e creativa. Giorgi ha spesso dichiarato che avrebbe voluto incontrarlo in un'altra fase della vita: "Se lo avessi conosciuto a 16 anni, avremmo viaggiato il mondo insieme. Mi ha dedicato tre libri. Voleva essere l'ospite d'onore della mia vita". In seguito l'attrice ha scelto di vivere da single.