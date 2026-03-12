11.8 C
Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Addio a Enrica Bonaccorti, da Venier a Balivo: le reazioni di amici e colleghi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti e subito i colleghi del mondo dello spettacolo dedicano un pensiero alla conduttrice televisiva, che da tempo aveva un tumore al
pancreas. 

Tra i primi commenti social quello della collega Mara Venier: “Enrica mia, sarai sempre con me”. In un post Instagram Caterina Balivo ricorda che Bonaccorti era stata ospite “giusto un mese fa” a ‘La Volta Buona’ “con la reunion di Non è la Rai e con Giancarlo, tuo figlio televisivo”. Balivo scrive: “Ti ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato. Un abbraccio sentito a Verdiana e a suo figlio, nipote amatissimo”. 

Pierluigi Diaco annuncia invece uno
speciale di BellaMa’, in onda oggi alle 16 su Rai2, interamente dedicato
ad Enrica Bonaccorti dove verrà riproposta la sua ultima intervista
nello studio del programma. “Enrica si è distinta per passione, educazione, regalità d’animo ed eleganza. Ingredienti che è riuscita a trasformare in grammatica televisiva”, la dichiarazione del conduttore. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.8 ° C
12.6 °
11.4 °
80 %
1.3kmh
75 %
Gio
14 °
Ven
17 °
Sab
17 °
Dom
17 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1352)ultimora (1228)Eurofocus (49)sport (46)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati