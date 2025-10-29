14.4 C
Firenze
mercoledì 29 Ottobre 2025
Addio a James Senese, il sassofonista aveva 80 anni

(Adnkronos) – La musica italiana e napoletana perde uno dei suoi più grandi innovatori. È morto a Napoli, all’età di 80 anni, James Senese , sassofonista, compositore e anima dei Napoli Centrale. Il decesso è avvenuto a seguito di gravi interferenze legate a una polmonite che lo aveva colpito poco tempo fa. Con lui scompare non solo il fondatore di band storiche come The Showmen, Showmen 2 e Napoli Centrale, ma soprattutto il padre riconosciuto di quel “Neapolitan Power” che, a partire dagli anni ’70, ha rivoluzionato la scena musicale fondendo la tradizione partenopea con il jazz, il rock e il funk. 

spettacoli

