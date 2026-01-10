10.2 C
Addio a Leonardo Celleno, capostipite della cosmetologia italiana

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Scompare oggi Leonardo Celleno, medico-chirurgo capostipite della cosmetologia italiana. Responsabile dell’unità operativa di Dermatologia alla Columbus, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Celleno è stato dal 2007 ad oggi presidente dell’Associazione italiana di dermatologia e Cosmetologia (Aideco), che ha fondato.  

Ponte tra il mondo della dermatologia e l’industria cosmetica italiana, ha guidato il Centro di ricerche cosmetologiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e fondato e coordinato il corso di laurea in Scienze e tecnologie cosmetologiche presso il medesimo Ateneo. 

Celleno ha collaborato sia in Italia che all’estero presso numerose e rinomate strutture mediche, come negli Usa con il Centro primario di ricerca regionale dell’Oregon, guidato dal professor William Montagna, dove ha portato avanti lo studio sulla riparazione dei tessuti e più precisamente il tessuto connettivo.  

Celleno era nato a Roma, il 10 luglio del 1951. 

cronaca

