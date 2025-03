Addio a Paola Motta, la giornalista di Sky Tg24 aveva 58 anni

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del giornalismo: è morta Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24. La giornalista, che avrebbe compiuto 58 anni a giugno, lavorava nel canale all-news di Sky Italia. Era nata a Merano, in Alto Adige, dove aveva lavorato in un quotidiano locale prima di approdare a Sky. “Esprimo dolore e sconcerto per la scomparsa dell’amica e collega giornalista Paola Motta, cronista politica di Sky Tg24 sin dalle origini della testata, che con garbo e professionalità ha raccontato oltre vent’anni di storia istituzionale italiana. Il suo acume e la sua passione mancheranno a tutti coloro che hanno a cuore l’informazione. Il mio sentito cordoglio alla redazione, e la mia più stretta vicinanza ai familiari e a tutte le persone che le erano care”, le parole del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)