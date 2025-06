Addio a Rick Hurst, morto il vice sceriffo Cletus Hogg di ‘Hazzard’

(Adnkronos) –

Rick Hurst, l’attore statunitense noto per aver interpretato il bonario vice sceriffo Cletus Hogg nella popolare serie televisiva “The Dukes of Hazzard” (conosciuta in Italia come “Hazzard”), è morto giovedì 26 giugno all’età di 79 anni a Los Angeles. La notizia è stata resa pubblica dal museo Cooter’s Place di Pigeon Forge, nel Tennessee, dove Hurst avrebbe dovuto partecipare a un evento nel mese di luglio, poi cancellato. Rick Hurst è entrato nel cuore degli spettatori interpretando Cletus Hogg, un personaggio secondario ma amatissimo, presente nella serie dal 1979 al 1983 per cinque stagioni. Cletus è il cugino del famigerato Boss Hogg, e nel corso degli episodi diventa vice sceriffo temporaneo e poi permanente, spesso coinvolto nelle divertenti e rocambolesche avventure dei protagonisti Bo e Luke Duke.

Prima di “Hazzard”, Hurst aveva già una lunga esperienza televisiva e cinematografica: aveva recitato in sitcom come “On the Rocks” e partecipato come guest star a serie cult come “Happy Days”, “Mash”, “Kojak” e “La casa nella prateria”. La sua carriera spaziava dal piccolo al grande schermo, con ruoli in film quali “Per vincere domani – The Karate Kid”, “Karate Kid II – La storia continua…”, “Karate Kid III – La sfida finale”, “Fiori d’acciaio” e “Nel centro del mirino”. Nel 1983 lasciò “Hazzard” per provare una nuova avventura con la serie “Amanda’s”, un remake della sitcom britannica “Fawlty Towers”, dove interpretava il cuoco maldestro Earl Nash. La serie, però, ebbe vita breve e fu cancellata dopo soli dieci episodi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)