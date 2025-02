Addio a Roberta Flack, cantante pop e soul di ‘Killing me softly’

(Adnkronos) –

Roberta Flack è morta oggi all’età di 88 anni. La leggendaria cantante statunitense pop e rythm and blues fu lanciata verso la celebrità all’inizio degli anni ’70 da ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ e ‘Killing Me Softly With His Song’, due successi che le permisero di essere premiata in anni consecutivi con i Grammy come disco dell’anno. Un’impresa che non è stata ripetuta fino a quando gli U2 non hanno ottenuto lo stesso premio nel 2001-02. L’annuncio della scomparsa è stato dato da un portavoce: “È morta serenamente circondata dalla sua famiglia. Roberta ha infranto confini e record. Era anche un’orgogliosa educatrice”. Nella dichiarazione non viene precisato dove è scomparsa e non si esplicita la causa del decesso. Flack aveva avuto un ictus nel 2016 e due anni dopo era collassata durante un concerto: da allora aveva dovuto usare una sedia a rotelle. Nel 2022 le era stata diagnosticata la Sla, nota anche come morbo di Lou Gehrig, che le aveva tolto la capacità di cantare.. Nata in una famiglia di musicisti a Black Mountain, nella Carolina del Nord, Roberta Flack è stata ispirata da ragazza dal gospel di Mahalia Jackson e Sam Cooke. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 9 anni e a 15 anni è entrata alla Howard University di Washington con una borsa di studio. Iniziò anche a lavorare come artista nei locali notturni di Washington e a un fatidico ingaggio al club Mr. Henry’s partecipa il pianista jazz Les McCann, allora stella di prima grandezza della Atlantic Records. McCann portò Flack all’attenzione dell’etichetta, che la mise sotto contratto nel 1968. Pubblicato nel 1969, il suo debutto ‘First Take’, prodotto da Joel Dorn, non ebbe successo. Tuttavia, ‘The First Time Ever I Saw Your Face’ – una ballata composta dal folksinger inglese Ewan MacColl e incisa dal gruppo folk-pop americano Kingston Trio nel 1962 – fornì a Flack una spinta popolare dopo che Clint Eastwood la utilizzò per una scena d’amore in ‘Brivido nella notte’, il thriller con cui esordì alla regia nel 1971. Flack aveva già ottenuto un successo R&B al n. 8 con la sua versione di ‘You’ve Got a Friend’ di James Taylor, ma ‘The First Time’ divenne un’ubiquità pop al n. 1 e spinse ‘First Take’ al n. 1 per cinque settimane. Nel 1973 il brano ottiene il Grammy come disco dell’anno. Quasi contemporaneamente, ‘Where Is the Love’, la seconda accoppiata della Flack con la cantante soul Hathaway, altrettanto sommessa e sensuale, raggiunse il n. 1 della classifica R&B e il n. 5 della classifica pop. L’esibizione fu nominata miglior performance vocale pop di un duo o gruppo ai Grammy del 1973 e spinse l’album ‘Roberta Flack & Donny Hathaway’ al n. 3 della classifica pop.

Roberta Flack raggiunse l’apice della popolarità presso il pubblico con ‘Killing Me Softly’. Scritto da Charles Fox e Norman Gimbel, il numero fu ispirato dalla reazione della cantante Lori Lieberman a un’esibizione del folkie pop Don McLean. Il brano, registrato nel 1971 dalla Lieberman, non riuscì ad entrare in classifica, ma Flack lo registrò rapidamente dopo averlo sentito durante un volo aereo per New York. Prodotta da Dorn, la brillante versione di Flack raggiunse il n. 1 della classifica pop e il n. 2 della classifica R&B all’inizio del 1973; l’album ‘Killing Me Softly’ raggiunse il n. 3 e divenne doppio disco di platino. La canzone è stata nominata disco dell’anno e miglior performance vocale pop femminile alla cerimonia dei Grammy del 1974 ed è stata inserita nella Grammy Hall of Fame nel 1999. Anche la cover dei Fugees del 1996, con la voce di Lauryn Hill, futura vincitrice di un Grammy, ha ottenuto il primo posto nella classifica R&B. Flack ha continuato a registrare successi in classifica per tutti gli anni ’70, raggiungendo la vetta con il doppio singolo pop e R&B n. 1 ‘Feel Like Making Love’ nel 1974. Nel 1978, con Hathaway, ottenne un altro singolo pop da classifica, ‘The Closer I Get to You’. Il duetto ‘Back Together Again’, pubblicato nel 1980, raggiunse il n. 8. L’accoppiata successiva con il cantante Peabo Bryson ha prodotto un singolo R&B al n. 5, ‘Tonight, I Celebrate My Love’, nel 1983. Alla fine degli anni ’70 il suono contemporaneo di Flack è diminuito di popolarità, mentre gli ascoltatori si orientavano sempre più verso le sonorità più dure del funk, del rap e dell’hip-hop. Nominata in totale 13 volte, ha ricevuto la sua ultima nomination ai Grammy nel 1995, per la migliore performance vocale pop tradizionale, per ‘Roberta’, in cui ha interpretato gli standard della canzone. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)