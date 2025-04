Addio a Val Kilmer, il ricordo dei colleghi di Hollywood: da Coppola a Josh Brolin

(Adnkronos) –

Val Kilmer è morto all’età di 65 anni e Hollywood lo ricorda con affetto. Sono tanti i colleghi che hanno condiviso il set con l’attore americano o che lo avevano conosciuto e stimato che lo stanno omaggiando pubblicamente: Francis Ford Coppola, Michael Mann, Josh Brolin e Matthew Modine sono solo alcuni degli attori e registi che hanno ricordato il talento e la gentilezza di Val Kilmer. “Mentre lavoravo con Val in ‘Heat’ – ha dichiarato il regista Michael Mann a ‘The Hollywood Reporter’ – mi sono sempre meravigliato alla portata, alla brillante variabilità all’interno della potente corrente del personaggio che Val possedeva ed esprimeva. Dopo così tanti anni in cui Val ha combattuto contro la malattia e ha mantenuto il suo spirito, questa è una notizia tremendamente triste”.

Francis Ford Coppola, che invece diresse Kilmer in ‘Twixt’ nel 2011, ha affidato a Instagram le sue parole, dove ha anche pubblicato uno scatto che li ritrae insieme: “Val Kilmer è stato l’attore più talentuoso quando era al liceo e quel talentò non fece che crescere nel corso della sua vita. Era una persona meravigliosa con cui lavorare. E’ stato una gioia conoscerlo e lo ricorderò sempre”. Sui social anche Josh Brolin ha condiviso una foto in cui abbraccia Val Kilmer e ride insieme a lui. “Ci vediamo amico. Mi mancherai. Eri un petardo intelligente, stimolante, coraggioso e creativo. Non ne restano molti così. Spero di vederti lassù nei cieli quando arriverò lì. Fino ad allora ricordi fantastici e pensieri affettuosi”. C’è anche chi, come Matthew Modine, lo ringrazia: “Se non fosse non sarei stato scelto per ‘Full Metal Jacket'”. L’attore Josh Gad, nato nel 1981, parla invece da fan esprimendo il pensiero di tanti della sua generazione. “Sei stato una vera icona”, scrive e lo ringrazia per aver contribuito a “così tanti film della mia infanzia”. La foto che Gad condivide ritrae Kilmer in ‘Iceman’, il personaggio cult di ‘Top Gun’. Ma l’attore, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, recitò anche in ‘Willow’ di Ron Howard, si trasformò in Jim Morrison per ‘The Doors’ e fu il volto di Bruce Wayne in ‘Batman Forever’ di Joel Schumacher. Anche la pagina ufficiale di ‘Top Gun’ sui social ha condiviso un’immagine di ‘Iceman’ e ricordando Val Kilmer scrive che il suo “segno cinematografico indelebile ha attraversato generi e generazioni”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)