10.9 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Adesso basta”, Meloni e il ‘giallo’ della domanda persa

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una domanda ‘persa’ nella fase finale della conferenza di Giorgia Meloni. Dopo oltre 3 ore di botta e risposta con i giornalisti, si arriva all’ultima domanda nell’evento di oggi, 9 gennaio, alla Camera. Si scopre che richiesta del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, è andata persa: il giornalista che non è stato quindi inserito nella lista dei cronisti che potevano fare una domanda alla premier.  

A lasciare la parola, comunque, a Cancellato è stata una collega, che gli ha ‘ceduto’ l’ultima parte del suo tempo: “Intendo cedere a lui l’ultimo pezzetto del mio spazio in quanto la sua richiesta per fare la domanda si è persa”.  

“E l’abbiamo fatta perdere sempre noi?”, ha chiesto ironica Meloni, “presumo che questo volesse dire”. Il disguido non coinvolge la presidente del Consiglio. “Ah, ecco. Possiamo chiarire che non c’entriamo niente? Adesso basta…”. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
12 °
9.8 °
67 %
4.5kmh
40 %
Ven
9 °
Sab
9 °
Dom
9 °
Lun
8 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (887)ultimora (817)Eurofocus (34)demografica (24)carabinieri (15)sport (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati