Adriana Volpe, lo sfogo a Ne vedremo delle belle

(Adnkronos) – “Mi ha ferito tantissimo”. Adriana Volpe, una delle protagoniste di Ne vedremo delle belle, si sfoga nella puntata del programma del 29 marzo su Raiuno. La conduttrice, da alcuni articoli su quotidiani e siti, non farebbe gruppo con le colleghe e sarebbe al centro di tensioni. “Parte una notizia falsa, una fake news. E tutto viene amplificato, ci sono rimasta veramente male. Nella prima settimana di prove, tutte hanno dimostrato una grande generosità e tutte mi hanno aiutato, coese e unite nel darmi una mano”, dice Volpe accanto a Carlo Conti nel programma. “Si rimane male per una notizia falsa. Le critiche si accettano, ma certe cose fanno soffrire”, aggiunge. Vengono trasmesse clip registrate in settimana, con il colloquio tra Volpe e altre componenti del cast. “Nella chat che abbiamo creato -dice la conduttrice- tutte avete detto ‘ma che hanno scritto?’. Siamo tutte insieme, non capisco invece perché Valeria Marini abbia abbandonato il gruppo”. Tocca a Valeria Marini, in diretta, disinnescare il caso: “Non sapevo niente di questa notizia, ma ti pare? Avevo un’emicrania lancinante”. “Probabilmente Valeria non aveva nemmeno letto”, chiosa Volpe. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)