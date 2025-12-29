Adsp Mtcs, insediato nuovo Comitato gestione: ratificata variazione urgente bilancio

(Adnkronos) – Si è insediato questa mattina il nuovo Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, a seguito della designazione, da parte della Regione Lazio, del proprio rappresentante, ing. Giorgio Pineschi, che si è aggiunto al rappresentante del Comune di Civitavecchia, arch. Emiliano Scotti, già designato nelle scorse settimane. Ad oggi resta da perfezionare unicamente la designazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, necessaria per completare la composizione dell’organo collegiale.

Il Comitato di Gestione si è riunito per la prima volta sotto la presidenza del Presidente dell’AdSP Mtcs, Raffaele Latrofa, ed è stato chiamato a deliberare sulla ratifica del decreto presidenziale del 16 dicembre scorso, relativo alla quinta variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2025, adottata dal Presidente in una fase in cui il Comitato non risultava ancora ricostituito. I membri del Comitato hanno approvato all’unanimità la V variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2025.

“L’insediamento del Comitato di Gestione prima della fine dell’anno rappresenta un passaggio di grande rilievo istituzionale – ha dichiarato il Presidente dell’Adsp Mtcs, Raffaele Latrofa – perché consente di ripristinare pienamente la collegialità delle decisioni e di avviare formalmente il nuovo quadriennio di attività dell’organo di governo dell’Autorità”. Nel corso della seduta, ha aggiunto Latrofa, “ho ritenuto doveroso condividere con il Comitato una sintesi del lavoro svolto dall’Autorità in questi mesi, a partire dal mio insediamento prima in qualità di Commissario Straordinario e successivamente come Presidente. In una fase caratterizzata da passaggi istituzionali delicati, l’azione dell’Ente si è concentrata sul ripristino della piena operatività degli organi, sulla continuità amministrativa e sul rafforzamento della struttura organizzativa, garantendo al contempo la regolarità degli atti e dei procedimenti”.

“Parallelamente, è stato avviato un lavoro di ricognizione e rilancio dei principali dossier strategici, a partire dalla riattivazione della procedura di aggiornamento del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema, propedeutica alle future variazioni dei Piani Regolatori Portuali, e dal percorso di definizione di una nuova macrostruttura dell’Ente, sviluppato anche attraverso un confronto costante con le organizzazioni sindacali”.

“È stata inoltre assicurata un’attenta attività di monitoraggio delle opere in corso nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, comprese quelle finanziate anche con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi, la corretta attuazione degli interventi e l’efficace utilizzo delle risorse pubbliche”.

“Abbiamo altresì avviato la preparazione della nuova procedura di gara per il servizio di navettamento, a seguito della sentenza del TAR che ha annullato la precedente procedura, preso in carico i principali dossier relativi al contenzioso attraverso una due diligence complessiva e garantito la solidità della gestione economico-finanziaria, con la predisposizione della variazione di bilancio ratificata oggi e del bilancio di previsione per l’esercizio 2026”. In questo quadro, ha concluso il presidente, “si inserisce anche la predisposizione di un Protocollo d’intesa con il Coni, che verrà sottoscritto nei primi giorni di gennaio. Il 2026 potrà aprirsi con l’approvazione del Piano Operativo Triennale, che costituirà la bussola dell’azione dell’Autorità e del mio mandato da Presidente, nel segno della trasparenza, della collaborazione istituzionale e della piena valorizzazione delle competenze”.

