Aereo biposto dell’Aeronautica militare precipitato a Sabaudia, due dispersi

Ultima ora
(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, un velivolo appartenente al 70° stormo dell’Aeronautica militare sarebbe precipitato all’interno del Parco nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina: il velivolo sarebbe un biposto, i cui occupanti sono al momento dispersi.  

Sul posto i Vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l’incendio dell’aereo. Ancora in fase di accertamento le dinamiche.  

“Nella mattinata di oggi, un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”, riferisce l’Aeronautica militare in una nota. 

cronaca

