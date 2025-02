Aeroporti, Borgomeo: “in 2024 record di traffico con 220 mln viaggiatori e 1,25 mln ton. di merce”

(Adnkronos) – “I nostri aeroporti non muovono solo persone e merci ma, incrementando le connessioni, rafforzano l’economia del Paese. E il doppio record di traffico, per passeggeri e cargo, nel 2024 lo dimostra: 220 milioni di viaggiatori e 1,25 milioni di tonnellate di merce sono i risultati migliori di sempre”. Ad affermarlo è il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo in occasione dell’Airport Day sottolineando che gli aeroporti sono “asset strategici capaci di generare sviluppo e benefici tangibili per i territori”. “Per ogni milione in più di passeggeri – osserva Borgomeo – si generano 552 nuovi posti di lavoro in ambito aeroportuale e 6.105 a livello nazionale: questo è il valore che oggi vogliamo rappresentare, ma non solo. Attraverso le iniziative organizzate dagli aeroporti con l’Airport Day lanciamo il Manifesto degli aeroporti italiani, per sottolineare l’impegno delle società di gestione per l’innovazione, la transizione green e per un futuro sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei passeggeri e dei territori”. Sul tema del caro tariffe “condanniamo e denunciamo abusi intollerabili, abbiamo chiesto un maggior ruolo dell’autorità della concorrenza e ci battiamo sul tema dell’addizionale comunale che pesa sulle tariffe”. “Sul tema della sostenibilità siamo fortemente impegnati e mi piace ricordare che gli aeroporti italiani sono nei primi posti in tutte le graduatorie di abbattimento della CO2. Andiamo avanti” ma “abbiamo denunciato esasperazioni sul tema della sostenibilità nel trasporto aereo che hanno caratterizza la commissione europea e i precedenti governi. Ci impegnano fortemente ma questa esasperata attenzione al tema della sostenibilità ha portato a una scellerata scelta per quanto riguarda il Pnrr che ha escluso gli aeroporti da qualsiasi forma di sostegno, una cosa illogica” aggiunge Borgomeo. “Grandi numeri dei passeggeri e grande ripresa del trasporto merci, tutti dati positivi e al di là delle nostre aspettative. C’è una domanda tumultuosa” prosegue, sottolineando che “il sistema aeroportuale è motore non marginale dello sviluppo del paese: 3,8% del Pil totale, 1,3 milioni di addetti, per ogni milione aggiuntivo di passeggeri di uno scalo ci sono 522 nuovi addetti. Le politiche devono tenerne conto”. Per Borgomeo va “riconsiderato il ruolo dei piccoli aeroporti che vanno gestiti in maniera diversa dal passato perché si aprono prospettive importanti” e “siamo consapevoli che ci sono molte questioni da risolvere ma sappiamo anche che vogliamo interpretare il più possibile una cultura dello sviluppo, che implica valori e percorsi da attivare, con un’attenzione alle comunità che vuole essere il tratto distintivo del nostro impegno”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)