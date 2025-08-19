29.2 C
Firenze
martedì 19 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Afghanistan, oltre 50 morti in scontro tra autobus e camion

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Oltre 50 morti in un incidente tra un autobus e un camion nella provincia occidentale di Herat, in Afghanistan. “A causa dell’eccessiva velocità e della disattenzione, (l’autobus) è uscito dalla strada principale e si è scontrato violentemente con un camion nella provincia di Herat”, ha dichiarato la polizia. 
L’autobus trasportava afghani appena rimpatriati dall’Iran e diretti nella capitale Kabul, ha riferito un funzionario provinciale all’Afp. La polizia del distretto di Guzara, fuori dalla città di Herat, dove si è verificato l’incidente, ha spiegato che nell’impatto è rimasta coinvolta anche una motocicletta. La maggior parte delle vittime si trovava sull’autobus; due persone che viaggiavano sul camion sono morte, insieme ai due passeggeri della motocicletta. Gli incidenti stradali sono comuni in Afghanistan, in parte a causa delle cattive condizioni stradali dovute a decenni di conflitto, alla guida spericolata e alla mancanza di normative. A dicembre, due incidenti d’autobus che hanno coinvolto un’autocisterna e un camion su un’autostrada che attraversa il centro del Paese hanno causato la morte di almeno 52 persone.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
29.2 ° C
29.8 °
26.6 °
53 %
3.1kmh
75 %
Mar
26 °
Mer
33 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (18)incendio (15)carabinieri (14)Pisa Sporting Club (13)incidente (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati