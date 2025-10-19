11.4 C
Afghanistan-Pakistan, a Doha annunciato cessate il fuoco

(Adnkronos) – L’Afghanistan, dal 2021 di nuovo in mano ai Talebani, e il vicino Pakistan hanno concordato un “cessate il fuoco immediato” durante i colloqui a Doha, in Qatar, dopo l’ultima escalation, considerata dagli osservatori la peggiore da anni. Lo ha reso noto nella notte il ministero degli Esteri di Doha. Secondo Islamabad, c’è anche un accordo per un nuovo round di colloqui il 25 ottobre a Istanbul, in Turchia. 

“A Doha, con la mediazione di Qatar e Turchia si è tenuto un ciclo di negoziati tra la Repubblica islamica del Pakistan e l’Afghanistan – si legge nella nota diffusa da Doha – Durante i negoziati le due parti hanno concordato un cessate il fuoco immediato e la creazione di un meccanismo per consolidare pace duratura e stabilità tra i due Paesi”. Concordato anche, si legge, il proseguimento degli “incontri nei prossimi giorni per assicurare la sostenibilità del cessate il fuoco e verificarne l’attuazione”. 

Su X il ministro pakistano della Difesa, Khawaja Asif, ha confermato che c’è un accordo per il cessate il fuoco e ha condiviso una foto della stretta di mano. “Cesseranno immediatamente gli attacchi terroristici dall’Afghanistan in territorio pakistano”, ha scritto annunciando che il nuovo incontro si terrà il 25 ottobre nella città su Bosforo. 

internazionale/esteri

