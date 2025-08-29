Agenzia sanitaria Usa, Casa Bianca sceglie nuovo direttore ad interim: è il vice di Kennedy Jr

(Adnkronos) –

Jim O’Neill al posto di Susan Monarez. O’Neill, vice del segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr, è stato scelto dalla Casa Bianca per prendere il posto della direttrice dei Centres for Disease Control and Prevention (Cdc), rimossa mercoledì dall’incarico dopo appena un mese, hanno confermato fonti informate alla Cbs riferendo della scelta di O’Neill come direttore ad interim. La notizia della nomina è contenuta in un messaggio di Kennedy allo staff dei Cdc ottenuto dalla Cbs, che insiste sull’auspicio di “ricostruire questa istituzione riportandola a ciò che avrebbe sempre dovuto essere: custode della salute e della sicurezza dell’America”. O’Neill è da giugno vice segretario del Dipartimento della Salute (Hhs), dove aveva lavorato già all’epoca dell’Amministrazione di George W. Bush. Proprio a giugno Kennedy Jr ne ricordava “la vasta esperienza nella Silicon Valley”. La biografia ufficiale non tralascia il passato a Clarium Capital e da Ceo di Thiel Foundation.

Sinora non ci sono commenti dalla Casa Bianca sulle notizie sulla scelta di O’Neill, né reazioni da parte di quest’ultimo. Ieri invece la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, diceva senza mezzi termini ai giornalisti che “se ci sono persone non allineate con la visione del presidente e del segretario di riportare in salute il nostro Paese, siamo lieti di accompagnarle alla porta”. E Ieri a Fox & Friends su Fox News Kennedy Jr parlava di una “leadership forte che sia in grado di realizzare le grandi ambizioni del presidente Trump”.

Per gli avvocati della Monarez il licenziamento della loro assistita è illegale. Sospettano sia finita nel mirino per essersi "rifiutata di approvare direttive poco scientifiche, sconsiderate". Al centro dello scontro, la politica vaccinale. Per la Casa Bianca "non era allineata con l'agenda del presidente". Nel frattempo, si sarebbero dimessi almeno quattro funzionari di alto grado dei Cdc, anche Debra Houry, Chief Science and Medical Officer dei Cdc, e Demetre Daskalakis, che era alla guida del National Center for Immunization and Respiratory Diseases.