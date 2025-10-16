21.3 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aggredita dal marito dopo una lite, muore dopo due mesi in ospedale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Aggredita dal marito al culmine di una lite lo scorso agosto, è morta oggi in ospedale dopo due mesi. Olena Georgiyivna Vasyl’yeva, 60enne di origini ucraine, è deceduta al Camaldoli Hospital di Napoli. Aveva subito la violenta aggressione lo scorso 3 agosto dal marito 70enne, che era stato già fermato per tentato omicidio.  

I fatti si erano verificati a Somma Vesuviana. Secondo la ricostruzione, al termine di una lite per futili motivi, l’uomo avrebbe colpito la moglie alla testa con un attrezzo, procurandole lesioni gravissime. Per questo motivo, nel corso di indagini coordinate dalla Procura di Nola, i carabinieri di Castello di Cisterna fermarono il 70enne dopo la sua confessione. L’arma del delitto fu ritrovata in un deposito attrezzi.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.3 ° C
21.9 °
20.4 °
45 %
6.3kmh
0 %
Gio
20 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1955)ultimora (1336)vid (218)tec (104)Lav (78)sal (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati