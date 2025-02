(Adnkronos) – Resta grave ma in condizioni stazionarie il 29enne aggredito ieri sera dai suoi due pitbull in via Baffigo a Ostia. I cani sono stati recuperati, messi in sicurezza, e ora si trovano ora al canile della Muratella. Sul posto, subito dopo una segnalazione, è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)