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Agrigento, bambino di 10 anni precipita da primo piano del palazzo: è grave

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(Adnkronos) – Un bambino di 10 anni è precipitato dal primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta, ad Agrigento. Il piccolo, originario di Porto Empedocle, insieme alla sua famiglia era a casa dei parenti quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agrigento che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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