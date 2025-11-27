9.8 C
Firenze
giovedì 27 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ai, Benifei (Pd): “Sforzo di semplificazione della Commissione condivisibile solo in parte”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nell’ambito del Digital Omnibus, “questo sforzo di semplificazione della Commissione ha degli aspetti condivisibili ma altri meno”, perché “le persone sono preoccupate e bisogna costruire le condizioni perché le persone si sentano sicure. In questo contesto, l’Ai Act ci ha provato”. Lo dice l’europarlamentare del Partito Democratico e co-relatore dell’Ai Act Brando Benifei, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

“L’Ai Act – sottolinea Benifei – non va a regolare tutti i casi d’uso ma si concentra dove ci sono dei rischi reali”. Benifei cita alcuni esempi, tra cui quello di “un sistema che deve selezionare i curriculum”, che “potrebbe avere imparato in base ai dati con cui è stato addestrato a discriminare le donne”. Il tema di “combattere le discriminazioni che verrebbero moltiplicate dalla forza dell’intelligenza artificiale, dovrebbe unirci tutti”, aggiunge Benifei. Tra gli aspetti positivi del Digital Omnibus, Benifei ritiene “le semplificazioni per le Pmi ragionevoli”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
9.9 °
9.5 °
49 %
3.6kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
11 °
Sab
10 °
Dom
10 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1510)ultimora (1415)sport (48)demografica (47)attualità (29)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati