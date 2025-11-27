9.8 C
Ai, Ciulli (Google): “Le regole non fermino l’innovazione, utenti vogliono risposte rapide”

(Adnkronos) – “Se, quando è nato Internet, qualcuno avesse regolamentato Google impedendogli di indirizzare ai contenuti degli editori, le persone non sarebbero comunque tornate in edicola: avrebbero semplicemente cercato quei contenuti altrove. Allo stesso modo, oggi, nell’epoca dei chat bot e dell’intelligenza artificiale, non possiamo pensare che gli utenti vogliano scorrere lunghi articoli solo per ottenere un’informazione”. Lo dice Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

“Fino a pochi anni fa, se cercavo ‘quanto è alta la Torre Eiffel’, Google mi restituiva una decina di link pieni di pubblicità. Era un ecosistema sostenibile per tutti, ma gli utenti si sono stancati: oggi vogliono la risposta subito”, conclude Ciulli. 

