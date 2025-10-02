16.7 C
Ai, Decina (Politecnico di Milano): “I Telco vanno inseriti in cloud”

(Adnkronos) – “Le reti sono diffuse su tutto il territorio, servono milioni e milioni di utenti, ma servono direttamente, non in modo virtuale quindi il costo è veramente grande. Che cosa bisogna fare per i dati Telco? Certamente bisogna inserirli in cloud e mettere in cloud praticamente tutte le attività di operation, gestione, autenticazione degli utenti e gestione degli eventi. E’ importantissimo per la visibilità, l’agilità e fondamentalmente per ridurre i costi e facilitare l’erogazione dei servizi di rete agli utenti esterni. Le sfide però sono la sicurezza, il controllo e l’interoperabilità tra vendor diversi, mentre il ritorno sugli investimenti va monitorato attentamente”. Lo ha dichiarato Maurizio Decina, professore emerito del Politecnico di Milano, intervenendo oggi a Milano durante il convegno ‘Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell’Ai’ inserito all’interno della Milano digital week.  

“Le aziende devono avere il controllo sulla proprietà e sulla privacy dei propri dati. Anche a livello di cloud vanno creati spazi dedicati esclusivamente alle imprese per garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni. L’edge computing diventa così il futuro”, ha aggiunto. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

