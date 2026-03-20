14.8 C
Firenze
venerdì 20 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ai, don Luca Peyron: “Nel futuro l’umano sarà ancora più importante delle macchine”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il futuro del lavoro è legato al futuro del rapporto tra umano e macchina, nel senso che fino a oggi, in qualche modo, l’umano è stato importante tanto quanto le macchine: nel futuro l’umano sarà ancora più importante delle macchine perché, banalmente, le macchine le avranno tutti. Quindi il nostro futuro è legato a come e quanto l’essere umano potrà essere valorizzato all’interno di un’organizzazione. L’unico modo per cui un essere umano possa essere contento di lavorare è se quello che fa manifesta quello che lui è: il lavoro di domani, dunque, è vocazione”. E’ quanto afferma don Luca Peyron, in rappresentanza dell’Istituto italiano per l’Intelligenza Artificiale applicata all’Industria, intervenuto al congresso interregionale dei consulenti del lavoro a Torino. 

“L’intelligenza artificiale ci fa paura forse perché abbiamo paura che governi noi – aggiunge – L’IA può continuare a essere quello che è, serva e non qualcosa che ci asserve, nella misura in cui siamo più capaci e più contenti di sapere dove andare. La questione non è frenare la macchina, la questione è proprio sapere dove vogliamo andare: a quel punto possiamo tenere il volante in mano, o addirittura accelerare”. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.8 ° C
15.8 °
13.7 °
29 %
7.6kmh
0 %
Ven
14 °
Sab
16 °
Dom
17 °
Lun
18 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1381)ultimora (1227)sport (61)Eurofocus (52)demografica (41)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati