13.2 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ai e robotica protagoniste a Solids, industria di processo accelera su efficienza

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale e la robotica entrano stabilmente nei processi produttivi dell’industria manifatturiera, superando la dimensione della sperimentazione per diventare strumenti quotidiani di efficienza, sicurezza e sostenibilità. È quanto emerso dal Live Talk Show “AI e robotica per l’industria di processo: efficienza, sicurezza e manutenzione predittiva”, andato in scena a Solids Parma sul palco Search & Tech, con la partecipazione di esperti del mondo industriale, accademico e dell’innovazione tecnologica. Il panel ha riunito Miriam Olivi (Presidente Women in Plastics Italy), Cristina Di Carlo (Founder Cdc_Studio), Fabio Massimo Marchetti (Founder e Ceo Digitaly Industria e Esg Smart, Vice Presidente Anie Automazione – Transizione Digitale), il Prof. Dr. Manuel Giuseppe Catalano (IIT – Istituto Italiano di Tecnologia) e l’ing. Filippo Ghelfi (Cto 40 Factory), offrendo una panoramica concreta sull’evoluzione digitale dei processi produttivi. 

Secondo Marco Mastrosanti, direttore di Tecnoedizioni Group, oggi l’adozione dell’AI non è più una tendenza ma una realtà industriale consolidata: “Non è tanto una questione di moda o di parole che attirano attenzione: l’intelligenza artificiale è diventata un utilizzo reale da parte delle aziende manifatturiere nei settori food, packaging, plastica, chimica e laboratorio. Parliamo di adozione concreta: queste tecnologie vengono digitalizzate e integrate per ottimizzare prestazioni e produzioni, soprattutto in un’ottica di sostenibilità e riduzione dei consumi energetici”. 

L’AI, spiega Mastrosanti, sta inoltre rendendo più accessibili sistemi produttivi un tempo complessi: “Macchinari che richiedevano competenze molto specialistiche stanno diventando sempre più user friendly. Con una formazione rapida e il supporto dell’intelligenza artificiale, anche tecnici di medio livello possono gestire impianti importanti. L’Ai non toglie competenze: le amplifica”. Il talk ha confermato come Ai e robotica rappresentino leve strategiche per l’industria di processo, capaci di migliorare produttività, sicurezza operativa e sostenibilità, rafforzando il percorso di trasformazione digitale delle filiere manifatturiere. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.2 ° C
13.8 °
12.6 °
76 %
0.9kmh
75 %
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1537)ultimora (1360)sport (77)Eurofocus (58)demografica (42)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati