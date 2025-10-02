17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Ai, Milan (Agcom): “Ora possiamo affrontare nuovi temi ingegneristici”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale offre delle possibilità anche computazionali e consente di aggredire temi dal profilo ingegneristico che non erano direttamente affrontabili, come l’analisi dell’immagine, l’analisi aerea, il dettaglio delle strade, certi aspetti sulla connettività e persino sulla generazione delle coperture 5G”. E’ quanto sottolineato da Aldo Milan, responsabile di Broadband Map Agcom, intervenuto oggi a Milano in occasione di un incontro dedicato alle applicazioni emergenti dell’Ai.  

Il convegno ‘Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell’Ai’ è stato organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano nell’ambito della Milano digital week.  

“Ci troviamo, da un punto di vista tecnico, a dover comprendere come funziona, quali sono i suoi difetti, come integrarla in un processo, perché notoriamente soffre di abbagli. Bisogna quindi inserirla in un ciclo produttivo che sappia trarne valore evitando al contempo cattive applicazioni”, ha aggiunto Milan. 

