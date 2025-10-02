Ai, Pileri (Maticmind): “Intelligenza artificiale per rilanciare le telecomunicazioni in Italia ed Europa”

(Adnkronos) – “Le telecomunicazioni sono un settore cruciale in Italia e in Europa, ma oggi si trovano in una situazione non ottimale in termini di ricavi e risultati. L’intelligenza artificiale permette di migliorare e velocizzare l’offerta, ottimizzando le operazioni e rendendo le reti più efficienti. Inoltre, abilitando architetture come l’edge computing, l’Ai apre nuove possibilità per il cloud delle telecomunicazioni”. Sono le parole di Stefano Pileri, Chief Innovation Officer di Maticmind, durante il convegno ‘Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell’Ai’, organizzato oggi a Milano dall’Ordine degli Ingegneri della provincia meneghina nell’ambito della Milano Digital Week.

“Oggi le telecomunicazioni non si limitano più solo alla connettività – riprende Pileri – ma includono servizi come il cloud computing. L’intelligenza artificiale permette di rendere più sostenibili questi servizi, garantendo ritorni sugli investimenti e generando cassa per sostenere i notevoli investimenti necessari per le reti”, conclude.

