17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ai, Romano (Amici della Sirti): “L’intelligenza artificiale al servizio di reti e utenti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale non solo semplifica i processi, ma indirizzerà le nuove tecnologie per servire al meglio sia i gestori che gli utenti finali”. Così Francesco Romano, presidente dell’associazione Amici della Sirti, intervenendo al convegno ‘Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell’Ai’, organizzato oggi nel capoluogo meneghino nel contesto della Milano Digital Week.  

Romano si è poi soffermato sul ruolo dell’Associazione che rappresenta: “L’associazione Amici della Sirti ha lo scopo di salvaguardare e preservare lo spirito di appartenenza di una società più che centenaria, che ha costruito le reti di telecomunicazioni in tutto il mondo. Oggi continua a riunire personalità ancora attive nel settore delle telecomunicazioni e punta a implementare queste nuove tecnologie, pur mantenendo vivo il legame con la sua tradizione storica”, precisa. 

“Lo scopo dell’Associazione non è solo quello di preservare la storia – approfondisce – ma anche di dare nuove opportunità ai nostri associati per aggiornarsi e formarsi sulle tecnologie emergenti”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.8 ° C
18.8 °
16.4 °
42 %
7.2kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (295)ultimora (175)fin (31)vid (21)tec (17)Lav (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati