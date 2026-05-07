Aifa e Aiom raffrozano collaborazione sui Registri di monitoraggio tumori

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L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) comunicano la costituzione di un tavolo tecnico congiunto finalizzato al rafforzamento della collaborazione istituzionale nell’ambito dell’analisi e della valorizzazione dei dati dei Registri di monitoraggio Aifa. Del tavolo tecnico fanno parte anche la Federazione italiana dei gruppi cooperativi in oncologia (Ficog) e il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (Cipomo). L’iniziativa – informa una nota – si inserisce nell’ambito delle attività finalizzate a promuovere l’uso appropriato dei medicinali e a supportare, attraverso analisi strutturate, le funzioni di programmazione, valutazione e governo degli aspetti regolatori del farmaco, nonché la produzione di evidenze scientifiche di elevato valore clinico.

La collaborazione già sviluppata nel corso degli anni tra Aifa, Aiom, Ficog e Cipomo – si legge – ha consentito la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla lettura integrata dei dati dei Registri e all’elaborazione di elementi conoscitivi a supporto della valutazione dell’impiego dei farmaci nella pratica assistenziale. Tale sinergia ha consentito di realizzare analisi comparative tra le caratteristiche dei pazienti trattati nella pratica clinica e quelli inclusi negli studi registrativi, nonché approfondimenti su diverse patologie specifiche. Nel corso della prima riunione sono stati definiti gli ambiti delle analisi, con particolare attenzione all’individuazione di criteri di priorità, valutati sulla base di aspetti regolatori, di impatto assistenziale, di innovatività e rilevanza clinica. “Il patrimonio informativo dei Registri di monitoraggio Aifa rappresenta una risorsa strategica per il sistema oncologico nazionale – dichiara Massimo Di Maio, presidente Aiom -. Rafforzare il dialogo strutturato con Aifa consente di valorizzare in modo appropriato dati raccolti nella pratica quotidiana, contribuendo a una più consapevole definizione delle priorità e a un miglior utilizzo delle risorse disponibili. Ringraziamo il direttore tecnico-scientifico di Aifa, Pierluigi Russo, per aver promosso questa iniziativa, e più in generale ringraziamo Aifa e il presidente Robert Nisticò per l’attenzione alla collaborazione con le società scientifiche”.

Il tavolo tecnico – prosegue la nota – opererà quindi come sede stabile di confronto tra l’Agenzia e le rappresentanze professionali coinvolte, al fine di favorire una programmazione condivisa delle attività di analisi dei dati dei Registri di monitoraggio Aifa e di promuovere un utilizzo coerente e coordinato delle informazioni disponibili. “I Registri di monitoraggio Afa costituiscono un’infrastruttura unica nel panorama europeo” – sottolinea il direttore tecnico-scientifico Aifa Pierluigi Russo -. Il rafforzamento della collaborazione con le società scientifiche e le rappresentanze professionali è essenziale per orientare le attività di analisi verso ambiti di massimo rilievo istituzionale e per migliorare continuamente un sistema che supporta le decisioni regolatorie, organizzative e di governance del farmaco. Siamo convinti che il confronto con i medici che operano quotidianamente sui Registri può favorire una maggiore condivisione degli obiettivi e contribuire sia al miglioramento del sistema sia all’efficacia delle attività operative”. I Registri di monitoraggio Aifa, operativi dal 2005 – conclude la nota – costituiscono infatti uno strumento centrale per la verifica delle condizioni di rimborsabilità dei medicinali e per l’attuazione degli accordi di rimborso condizionato (Managed entry agreements – Mea). Nel tempo, il Sistema dei registri ha inoltre reso disponibile un patrimonio informativo di particolare rilevanza, utilizzabile per contestualizzare l’impiego dei farmaci nella pratica clinica quotidiana a livello nazionale, fornendo, in tal senso, indicazioni su specifici focus a medici e farmacisti del Servizio sanitario nazionale.

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